Азербайджан и Италия подписали меморандум в области сельского хозяйства
АПК
- 19 декабря, 2025
- 13:32
Агентство аграрных исследований Азербайджана и Совет по сельскохозяйственным исследованиям и аграрной экономике Италии (CREA) подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана, документ был подписан в онлайн-формате директором агентства Рашадом Гусейновым и президентом CREA Андреа Рокки.
В рамках меморандума предусмотрено, что в ближайшие три года стороны разработают совместные рабочие планы, будут осуществлять обмен данными и исследовательскими материалами, обмен научными кадрами, проводить совместные встречи и конференции, реализовывать совместные исследовательские проекты, а также сотрудничать в сфере обучения и стипендиальных программ.
