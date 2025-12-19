Азербайджан и Италия подписали меморандум в области сельского хозяйства

Агентство аграрных исследований Азербайджана и Совет по сельскохозяйственным исследованиям и аграрной экономике Италии (CREA) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана, документ был подписан в онлайн-формате директором агентства Рашадом Гусейновым и президентом CREA Андреа Рокки.

В рамках меморандума предусмотрено, что в ближайшие три года стороны разработают совместные рабочие планы, будут осуществлять обмен данными и исследовательскими материалами, обмен научными кадрами, проводить совместные встречи и конференции, реализовывать совместные исследовательские проекты, а также сотрудничать в сфере обучения и стипендиальных программ.