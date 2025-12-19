Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 13:30
    ММ утвердил в I чтении ужесточение ответственности за порчу или уничтожение культурных ценностей

    Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении законопроект об ужесточении наказаний за умышленную порчу или уничтожение культурных ценностей.

    Как сообщает Report, проект предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, а также в законы "О культуре" и "Об охране памятников истории и культуры".

    Согласно документу, за преднамеренное повреждение движимых или недвижимых культурных объектов с ущербом свыше 3 тыс. манатов предлагается штраф в размере до двойной суммы причиненного вреда, либо ограничение свободы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

    За умышленное уничтожение движимых культурных ценностей предусмотрен штраф в размере от двойного до тройного размера ущерба или лишение свободы до 3 лет. В случае уничтожения недвижимых объектов культурного наследия наказание будет строже - штраф от трехкратного до пятикратного размера ущерба либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

    Если такие преступления совершены повторно, группой лиц, с использованием служебного положения или на почве национальной либо религиозной вражды, виновным может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы.

    Законопроект также предусматривает повышение административных штрафов. Так, за незаконный вывоз культурных ценностей за пределы страны штрафы увеличиваются до 3 тыс. манатов для физических лиц, 6 тыс. - для должностных лиц и 20 тыс. манатов - для юридических лиц.

    Документ был вынесен на голосование и принят парламентом в первом чтении.

    Милли Меджлис культурное наследие памятники наказание поправки
    Parlament mədəni sərvətləri qəsdən məhv etməyə görə cəzaların sərtləşdirilməsini ilk oxunuşda qəbul edib

