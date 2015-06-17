​Полиция Бразилии обезвредила крупнейшую банду Рио-де-Жанейро

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ В Бразилии в результате крупной спецоперации полиции задержаны 26 участников крупнейшей криминальной банды штата Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», задержанные преступники обвиняются в продаже оружия и распространении наркотиков. По данным полиции, оборот от деятельности группировки составлял $2,5 млн ежемесячно.

В операции были задействованы около 400 сотрудников правоохранительных органов Бразилии.

Расследование деятельности преступников велось последние восемь месяцев.