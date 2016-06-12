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    Полиция Бангладеш задержала более 5,3 тыс. человек после убийства двух индуистских священников

    До индуистских священников подобным нападениям подвергались светские писатели, блогеры и представители различных конфессий

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Полиция Бангладеш задержала более 5,3 тыс. человек за последние два дня в ходе спецопераций после убийства двух индуистских священников. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает онлайн-портал bdnews 24.

    По данным портала, за первые сутки операции власти задержали более трех тысяч человек. Среди задержанных 85 боевиков.

    Полиция отметила, что до индуистских священников подобным нападениям подвергались светские писатели, блогеры и представители различных конфессий.

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