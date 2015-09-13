Полиция Австрии спасла 42 беженцев из рефрижератора

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Полиция федеральной земли Верхняя Австрия обнаружила на автотрассе А8 грузовик-рефрижератор, в котором находилось 42 мигранта из Сирии и других стран региона. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов. Двое перевозчиков, граждан Ирака, задержаны на месте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Полицейские в районе населенного пункта Айстерхайм на стоянке у автобана А8 проверили подозрительный грузовик с финским регистрационным знаком. В рефрижераторе, предназначенном для перевозки цветов, оказались запертыми 42 беженца, среди них пять женщин и восемь детей.

"Состояние здоровья всех мигрантов было нормальным, они не нуждались в медицинской помощи, - сообщили в полиции. - Предполагаемые перевозчики, двое граждан Ирака, были задержаны".

Сотрудники правоохранительных органов доставили беженцев в отделение полиции в Линце, где им оказывается необходимая поддержка. "Их гражданство пока точно не установлено, но речь, скорее всего, идет о том, что это выходцы из Сирии и Ирака", - отмечается в сообщении правоохранительных органов.

В конце августа на востоке страны полиция обнаружила грузовик, в кузове которого оказались тела 71 беженца, предположительно погибших от удушья. В ходе следственных действий удалось задержать шестерых подозреваемых, а также установить, что мигранты на момент въезда грузовика в Австрию уже были мертвы в течение 1-2 дней.