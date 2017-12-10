Полицейский расстрелял своих сослуживцев в Индии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудник антитеррористического подразделения правоохранительных органов Индии расстрелял своих коллег в штате Чхаттисгарх.
Как передает Report со ссылкой на Indian Express, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё один был ранен.
Полицейский по имени Сант Сумар открыл огонь из винтовки по коллегам после перепалки с одним из сослуживцев.
Отмечается, что стрелок был задержан, его уже допрашивают.
В настоящий момент идёт расследование всех обстоятельств инцидента.
News DepartmentАвтор новости
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