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    Полицейский расстрелял своих сослуживцев в Индии

    В результате инцидента погибли четыре человека, ещё один был ранен

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудник антитеррористического подразделения правоохранительных органов Индии расстрелял своих коллег в штате Чхаттисгарх.

    Как передает Report со ссылкой на Indian Express, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё один был ранен.

    Полицейский по имени Сант Сумар открыл огонь из винтовки по коллегам после перепалки с одним из сослуживцев.

    Отмечается, что стрелок был задержан, его уже допрашивают.

    В настоящий момент идёт расследование всех обстоятельств инцидента.

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