Полицейский расстрелял своих сослуживцев в Индии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудник антитеррористического подразделения правоохранительных органов Индии расстрелял своих коллег в штате Чхаттисгарх.

Как передает Report со ссылкой на Indian Express, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё один был ранен.

Полицейский по имени Сант Сумар открыл огонь из винтовки по коллегам после перепалки с одним из сослуживцев.

Отмечается, что стрелок был задержан, его уже допрашивают.

В настоящий момент идёт расследование всех обстоятельств инцидента.