Ученые предупредили о риске крупнейшей экологической катастрофы на Филиппинах

Береговая охрана Филиппин заявила об утечке горючего из емкостей танкера MT Terra Nova, затонувшего у берегов столицы страны Манилы во время шторма 25 июля. С момента катастрофы пятно нефтепродуктов увеличилось более чем в три раза и растянулось на 12-14

Береговая охрана Филиппин заявила об утечке горючего из емкостей танкера MT Terra Nova, затонувшего у берегов столицы страны Манилы во время шторма 25 июля. С момента катастрофы пятно нефтепродуктов увеличилось более чем в три раза и растянулось на 12-14 километров по всей акватории, важной для тысяч местных рыбаков и туроператоров.

Как передает Report , об этом сообщает портал Phys.org.

На борту лежащего на глубине 34 метров MT Terra Nova находится 1,4 млн литров мазута и дизельного топлива. После обследования места кораблекрушения водолазами выяснилось, что масштабы утечки пока не вызывают серьезных опасений.

Однако эксперты предупредили, что если весь груз вытечет, это может привести к крупнейшей экологической катастрофе в истории страны из-за разлива горючего.

На случай худшего сценария в заливе развернули боновые заграждения для сдерживания разлива нефтепродуктов.

В береговой охране Филиппин призвали приостановить рыболовство у берегов Манилы, чтобы люди не употребляли в пищу зараженные морепродукты.