О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полицейский ранен при нападении у здания британского парламента

Полицейский ранен при нападении у здания британского парламента Сотрудник полиции получил ранение в результате нападения, совершенного у здания парламента Великобритании в центре Лондона.
Другие страны
8 июля 2021 г. 19:56
Полицейский ранен при нападении у здания британского парламента

Сотрудник полиции получил ранение в результате нападения, совершенного у здания парламента Великобритании в центре Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении правоохранительных органов британской столицы.

"Мы в курсе обсуждений в социальных сетях инцидента, произошедшего у здания парламента Великобритании. Мужчина был задержан за нападение на сотрудника полиции, которому были нанесены увечья. Полицейский серьезно не пострадал. Инцидент не относится к терроризму", - говорится в заявлении лондонской полиции в Twitter.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi