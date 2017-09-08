Полицейская машина наехала на женщину в США - ВИДЕО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В США, в Нью-Мексико полицейские задержали известного в округе угонщика автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на портал worldstarhiphop.com, видео инцидента, произошедшего 20 июня, было опубликовано в Сети.

По данным портала, полиция в ходе погони вынудила угонщика остановиться, после чего из авто вышли сам преступник и две его пассажирки. Одну из них полицейский сразу же положил на асфальт перед своей машиной, чтобы надеть наручники. Однако, судя по всему, правоохранитель забыл поставить свою машину на ручник - в какой-то момент автомобиль покатился вперед и наехал одним колесом девушке на поясницу.

Сообщается, что полицейские оперативно вытащили девушку из под авто и направили в больницу. Она не получила серьезных повреждений.