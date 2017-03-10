Польша отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза (ЕС) из-за переизбрания на новый срок Дональда Туска председателем Европейского совета. Как сообщает Report со ссылкой на TVN24, об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло.

"Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита. Очень жаль, что мои коллеги по "Вышеградской группе" отказались присоединиться ко мне и проголосовали за Туска", — сказала Шидло.

По ее словам, ЕС нуждается в реформах. "Если не восстановить взаимное уважение, то Европейский союз в последующие годы столкнется с кризисами", — добавила Шидло.

9 марта на саммите лидеры стран-членов ЕС переизбрали на 2,5 года Дональда Туска на посту председателя Евросовета. Его кандидатуру не поддержала только Польша, которая выдвинула на этот пост евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Отметим, лидер находящейся у власти польской партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что на Туске лежит моральная ответственность за гибель в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском своего брата-близнеца, президента Леха Качиньского.