Погранично-таможенная служба США начала аресты нелегалов в Чикаго
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 07:24
В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC 7.
По имеющимся сведениям, вооруженные федеральные агенты находятся в центре Чикаго. Они начали производить массовые аресты нелегалов.
Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.
Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал происходящее нагнетанием страха и милитаризацией города. Он призвал местных жителей помнить о гарантированных конституцией США правах.
