Погранично-таможенная служба США начала аресты нелегалов в Чикаго

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 07:24
    В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC 7.

    По имеющимся сведениям, вооруженные федеральные агенты находятся в центре Чикаго. Они начали производить массовые аресты нелегалов.

    Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

    Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал происходящее нагнетанием страха и милитаризацией города. Он призвал местных жителей помнить о гарантированных конституцией США правах.

    ABŞ-nin sərhəd xidməti Çikaqoda qanunsuz miqrantların həbslərinə başlayıb

