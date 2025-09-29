Погранично-таможенная служба США начала аресты нелегалов в Чикаго

В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC 7.

По имеющимся сведениям, вооруженные федеральные агенты находятся в центре Чикаго. Они начали производить массовые аресты нелегалов.

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал происходящее нагнетанием страха и милитаризацией города. Он призвал местных жителей помнить о гарантированных конституцией США правах.