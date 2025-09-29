İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    ABŞ-nin sərhəd xidməti Çikaqoda qanunsuz miqrantların həbslərinə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 07:48
    Çikaqoya ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidməti çoxlu sayda əməkdaşı gəlib, şəhərdə qanunsuz miqrantların saxlanılmasına başlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "ABC 7" televiziya kanalı məlumat yayıb.

    Mövcud məlumatlara görə, silahlı federal agentlər Çikaqonun mərkəzində qanunsuz miqrantların kütləvi həbslərinə başlayıblar.

    İllinoys ştatının qubernatoru Cey Pritsker hüquq-mühafizə orqanlarının hərəkətlərini pisləyərək bildirib ki, onlar cəmiyyəti qorxudur və biznes fəaliyyətlərinə zərər verirlər.

    Çikaqo meri Brendon Conson baş verənlərin qorxu yaratmaqdan başqa bir işə yaramadığını və bunun şəhərin militarizasiyası olduğunu qeyd edib. O, yerli sakinləri ABŞ Konstitusiyası ilə təmin edilən hüquqlarını xatırlamağa çağırıb.

    Погранично-таможенная служба США начала аресты нелегалов в Чикаго

