ABŞ-nin sərhəd xidməti Çikaqoda qanunsuz miqrantların həbslərinə başlayıb
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 07:48
Çikaqoya ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidməti çoxlu sayda əməkdaşı gəlib, şəhərdə qanunsuz miqrantların saxlanılmasına başlanılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "ABC 7" televiziya kanalı məlumat yayıb.
Mövcud məlumatlara görə, silahlı federal agentlər Çikaqonun mərkəzində qanunsuz miqrantların kütləvi həbslərinə başlayıblar.
İllinoys ştatının qubernatoru Cey Pritsker hüquq-mühafizə orqanlarının hərəkətlərini pisləyərək bildirib ki, onlar cəmiyyəti qorxudur və biznes fəaliyyətlərinə zərər verirlər.
Çikaqo meri Brendon Conson baş verənlərin qorxu yaratmaqdan başqa bir işə yaramadığını və bunun şəhərin militarizasiyası olduğunu qeyd edib. O, yerli sakinləri ABŞ Konstitusiyası ilə təmin edilən hüquqlarını xatırlamağa çağırıb.
