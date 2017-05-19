Поезд сошел с рельсов в ФРГ, несколько человек пострадали

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Региональный поезд сошел с рельсов в условиях непогоды на востоке Германии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщает представитель концерна Deutsche Bahn, несколько человек пострадали.

Инцидент произошел у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Причиной аварии стал сель, в результате которого железнодорожные пути оказались частично заблокированы. Состав следовал в город Геттинген из саксонского Глаухау.