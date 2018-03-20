Подросток, устроивший стрельбу в американской школе, скончался - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Открывший стрельбу в школе в штате Мэриленд подросток скончался в больнице от полученных в результате инцидента ранений.
Как передает Report, об этом сообщил во вторник журналистам шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон.
Шериф подтвердил, что два ученика, пострадавших от действий стрелка, находятся в критическом состоян
***18:20
Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон в эфире телекалана NBC.
"Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", — сказал он.
***17:36
Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Как минимум три человека доставлены в больницы в результате стрельбы в школе в американском штате Мэрилэнд, сообщает Report на РИА Новости.
***16:54
В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Местные СМИ сообщают о "множестве пострадавших".
Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter наличие "инцидента" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятие. Других подробностей не сообщается.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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