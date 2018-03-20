Подросток, устроивший стрельбу в американской школе, скончался - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Открывший стрельбу в школе в штате Мэриленд подросток скончался в больнице от полученных в результате инцидента ранений.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник журналистам шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон.

Шериф подтвердил, что два ученика, пострадавших от действий стрелка, находятся в критическом состоян

***18:20

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон в эфире телекалана NBC.

"Стрелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", — сказал он.

***17:36

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Как минимум три человека доставлены в больницы в результате стрельбы в школе в американском штате Мэрилэнд, сообщает Report на РИА Новости.

***16:54

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ сообщают о "множестве пострадавших".

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter наличие "инцидента" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятие. Других подробностей не сообщается.