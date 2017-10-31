Подлодка "Великий Новгород" нанесла удар ракетами "Калибр" по объектам ИГ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Подлодка "Великий Новгород" нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минобороны России.

"Тридцать первого октября 2017 года из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка "Великий Новгород" из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор, сообщает минобороны.