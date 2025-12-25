Поддержанный Трампом политик победил на выборах президента Гондураса

Национальный избирательный совет (НИС) Гондураса объявил победителем президентских выборов поддержанного американским лидером Дональдом Трампом представителя Национальной партии Насри Асфуру.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявила глава НИС Ана Паола Холл.

"По воле большинства избирателей Гондураса, выраженной суверенным образом на избирательных участках, Пленум Национального избирательного совета объявляет конституционно избранным президентом Республики Гондурас на четырехлетний срок, начинающийся 27 января 2026 года и завершающийся 27 января 2030 года, гражданина Насри Хуана Асфуру Сабла, который, представляя Национальную партию Гондураса, при подсчете 18 757 протоколов, что эквивалентно 97,86% протоколов с результатами, получил 1 479 748 действительных голосов", - зачитала подписанный итоговый протокол с результатами выборов Холл.

Член НИС Косетт Лопес, в свою очередь, сообщила, что Насри Асфура набрал 40,27%, на втором месте расположился кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла, за которого отдали голоса 39,53% избирателей.

Кандидат от правящей партии LIBRE Рикси Монкада получила 19,19% голосов. Она добавила, что математическая вероятность изменения итогового результата отсутствует.

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил политика и выразил надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество.

"Народ Гондураса высказался: Насри Асфура - следующий президент Гондураса. Соединенные Штаты поздравляют избранного президента и надеются на сотрудничество с его администрацией в целях содействия процветанию и безопасности в нашем полушарии", - написал в Х глава Госдепа.