 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подавший в отставку премьер Ливана встретился с послом России в Саудовской Аравии

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Действующий премьер-министр Ливана Харири до настоящего времени находится в Саудовской Аравии, он встречается с иностранными представителями, в том числе с послом России в Эр-Рияде".

    Как передает Report, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге в Москве.

    Напомним, что 4 ноября в записанном из Саудовской Аравии телеобращении Харири заявил о том, что уходит в отставку.

    Президент Ливана Мишель Аун в свою очередь отметил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi