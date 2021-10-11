Почти 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Риме

В Риме 38 полицейских получили травмы в ходе протестов против антикоронавирусных ограничений.
Как передает Report, такие данные приводит агентство
Уточняется, что в это число входят полицейский, которому сломали ребро, и судебно-медицинский работник, у которого сломана скула.
Ранее сообщалось, что в Риме сотрудники полиции задержали 12 человек, вышедших на митинг против коронавирусных ограничений.
9 октября в Риме полиция применила водомёты для разгона протестующих против санитарных мер по борьбе с COVID-19.