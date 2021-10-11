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Почти 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Риме

Почти 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Риме В Риме 38 полицейских получили травмы в ходе протестов против антикоронавирусных ограничений.
Другие страны
11 октября 2021 г. 05:24
Почти 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Риме

В Риме 38 полицейских получили травмы в ходе протестов против антикоронавирусных ограничений.

Как передает Report, такие данные приводит агентство ANSA.

Уточняется, что в это число входят полицейский, которому сломали ребро, и судебно-медицинский работник, у которого сломана скула.

Ранее сообщалось, что в Риме сотрудники полиции задержали 12 человек, вышедших на митинг против коронавирусных ограничений.

9 октября в Риме полиция применила водомёты для разгона протестующих против санитарных мер по борьбе с COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada aksiyalar zamanı qarşıdurmalarda 40-a yaxın polis xəsarət alıb

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