Почти 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Риме

В Риме 38 полицейских получили травмы в ходе протестов против антикоронавирусных ограничений.

В Риме 38 полицейских получили травмы в ходе протестов против антикоронавирусных ограничений.

Как передает Report, такие данные приводит агентство ANSA .

Уточняется, что в это число входят полицейский, которому сломали ребро, и судебно-медицинский работник, у которого сломана скула.

Ранее сообщалось, что в Риме сотрудники полиции задержали 12 человек, вышедших на митинг против коронавирусных ограничений.

9 октября в Риме полиция применила водомёты для разгона протестующих против санитарных мер по борьбе с COVID-19.