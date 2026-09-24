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    Почти 17 тыс. домов и квартир в Японии остаются без электричества после тайфуна

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 07:54
    Почти 17 тыс. домов и квартир в Японии остаются без электричества после тайфуна

    Почти 17 тыс. жилых домов и квартир в префектурах Тиба и Канагава, прилегающих к Токио, остаются без электричества из-за последствий тайфуна "Дуцзюань".

    Как передает Report, об этом сообщило подразделение крупнейшей в регионе энергетической компании Tokyo Electric Power. В компании заявили, что прилагают усилия для восстановления электроснабжения к 25 сентября.

    По данным местных властей, в зоне бедствия серьезно повреждены около 600 жилых домов. В префектуре Тиба также сохраняются перебои в движении местных железнодорожных линий - власти проверяют состояние путей и оборудования после масштабных подтоплений.

    В результате последствий тайфуна погибли 10 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Большинство погибших стали жертвами оползней.

    Тайфун Дуцзюань Тайвань
    Yaponiyada qasırğadan sonra təxminən 17 min ev və mənzil elektrik enerjisiz qalıb
    Nearly 17,000 homes remain without power near Tokyo due to Typhoon Dujuan
    MiniBoss
    MiniBoss

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