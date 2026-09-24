Почти 17 тыс. домов и квартир в Японии остаются без электричества после тайфуна

Почти 17 тыс. жилых домов и квартир в префектурах Тиба и Канагава, прилегающих к Токио, остаются без электричества из-за последствий тайфуна "Дуцзюань".

Как передает Report, об этом сообщило подразделение крупнейшей в регионе энергетической компании Tokyo Electric Power. В компании заявили, что прилагают усилия для восстановления электроснабжения к 25 сентября.

По данным местных властей, в зоне бедствия серьезно повреждены около 600 жилых домов. В префектуре Тиба также сохраняются перебои в движении местных железнодорожных линий - власти проверяют состояние путей и оборудования после масштабных подтоплений.

В результате последствий тайфуна погибли 10 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Большинство погибших стали жертвами оползней.