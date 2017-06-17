Почти 13 тыс. граждан Украины воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Почти 13 тыс. граждан Украины без виз пересекли границу со странами ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, всего было зафиксировано 17 отказов.

Всего, от начала введения безвиза границу со странами ЕС пересекли более 365 тыс. граждан Украины, из которых 12875 воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

По данным ведомства, направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, 3750 граждан, а это 29%, пользовались авиационным транспортом. Другие следовали поездом или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС.