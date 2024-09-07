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По всей Франции проходят манифестации против политики Макрона

По всей Франции проходят манифестации против политики Макрона Массовые демонстрации сторонников левых партий проходят по всей Франции.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 15:34
По всей Франции проходят манифестации против политики Макрона

Массовые демонстрации сторонников левых партий проходят по всей Франции.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, их участники выражают несогласие с отказом президента Франции Эмманюэля Макрона назначить премьер-министром страны кандидата от левой коалиции "Новый народный фронт" (ННФ) и призывают к отставке главы государства.

По данным портала actu.fr, первые протесты уже начались в Нанте, Ле-Мане и Ницце. Их участники обвиняют Макрона в том, что он совершил "силовой переворот" и "украл выборы" у французов. Ранее глава республики отклонил программу левой коалиции, несмотря на то, что входящие в нее партии суммарно получили больше мест в парламенте, чем президентский блок и крупнейшая монопартийная группа правых "Национальное объединение". Кроме того, негодование левых вызвало назначение новым главой кабмина представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место по итогам досрочных парламентских выборов летом 2024 года.

В общей сложности от 130 до 150 акций запланированы по всей Франции, в том числе в Париже. В них принимают участие как отдельные политики и партийные активисты, так и множество различных студенческих и молодежных организаций.

Газета L'Est Républicain со ссылкой на источники сообщает, что власти ожидают до 30 тыс. демонстрантов по всей стране, из них 8 тыс. выйдут на улицы Парижа. Газета Le Figaro в свою очередь приводит высказывания сотрудников полиции, которые опасаются "возможных погромов, к которым присоединятся радикальные элементы". "Олимпийское перемирие, похоже, окончательно завершилось", - заявил неназванный сотрудник полиции столичного региона Франции.

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Версия на английском языке French Leftists unite in nationwide demonstrations against Macron
Версия на азербайджанском языке Fransanın hər yerində Makronun siyasətinə qarşı nümayişlər keçirilir

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