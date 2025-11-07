По меньшей мере трое погибли при обрушении котельной башни в Южной Корее

По меньшей мере три человека погибли при обрушении котельной башни на тепловой электростанции в городе Ульсане на юго-востоке Южной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарную охрану.

Согласно информации, башня высотой 60 метров подлежала демонтажу с помощью взрывчатки. Все застрявшие под ней люди, предположительно, были сотрудниками субподрядчика.

На месте происшествия изначально была подтверждена гибель одного человека, позднее спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух рабочих. Кроме того, два человека числятся пропавшими без вести, однако спасатели опасаются, что они оба погибли.