    • 07 ноября, 2025
    • 08:55
    По меньшей мере трое погибли при обрушении котельной башни в Южной Корее

    По меньшей мере три человека погибли при обрушении котельной башни на тепловой электростанции в городе Ульсане на юго-востоке Южной Кореи.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарную охрану.

    Согласно информации, башня высотой 60 метров подлежала демонтажу с помощью взрывчатки. Все застрявшие под ней люди, предположительно, были сотрудниками субподрядчика.

    На месте происшествия изначально была подтверждена гибель одного человека, позднее спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух рабочих. Кроме того, два человека числятся пропавшими без вести, однако спасатели опасаются, что они оба погибли.

    Cənubi Koreyada qüllənin uçması nəticəsində ən azı üç nəfər ölüb

