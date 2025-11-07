Cənubi Koreyada qüllənin uçması nəticəsində ən azı üç nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 09:06
Cənubi Koreyanın cənub-şərqində yerləşən Ulsan şəhərindəki istilik elektrik stansiyasında qazanxana qülləsinin çökməsi nəticəsində ən azı üç nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Yonhap" agentliyi yanğından mühafizə xidmətinə istinadən bildirir.
Məlumata görə, 60 metr hündürlüyündəki qüllə partlayıcı maddələr vasitəsilə sökülməli idi. Qüllənin altında qalan bütün insanların subpodratçı şirkətin işçiləri olduqları ehtimal edilir.
Hadisə yerində əvvəlcə bir nəfərin həlak olması təsdiqlənib, daha sonra xilasedicilər dağıntılar altından daha iki işçinin cəsədini çıxarıblar. Bundan əlavə, iki nəfər itkin düşmüş hesab edilir, lakin xilasedicilər onların hər ikisinin həlak olmasından ehtiyat edirlər.
Son xəbərlər
09:21
Azərbaycanda meşə quruluşu və planlaşdırma xəritələrinin hazırlanması işləri tamamlanmaq üzrədirEkologiya
09:19
Foto
SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblarEnergetika
09:15
Foto
Hərbi Prokurorluqda Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilibDaxili siyasət
09:13
Göygöldə kişi yıxılaraq ölübHadisə
09:09
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaqKomanda
09:07
Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölübHadisə
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)Maliyyə
09:06
Foto
Cənubi Koreyada qüllənin uçması nəticəsində ən azı üç nəfər ölübDigər ölkələr
09:00