Четверо погибли при ударе армии РФ по Днепропетровской области Украины
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 10:28
Не менее четырех человек погибли в результате удара российской армии по магазину в Самаровском районе Днепропетровской области Украины.
Как передает Report, об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
"Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет... В целом трагедия унесла четыре жизни", - написал он.
Накануне вечером, когда стало известно о чрезвычайном происшествии, сообщалось о двух погибших.
Последние новости
10:28
Фото
Четверо погибли при ударе армии РФ по Днепропетровской области УкраиныДругие страны
10:09
Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛФутбол
09:56
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35Другие страны
09:29
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 10-го тураФутбол
09:13
Telegraph: Трамп намерен переложить расходы по поддержке Киева на ЕвропуДругие страны
08:43
Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском мореДругие
08:22
В Исмаиллы произошло землетрясениеПроисшествия
08:17
Kyodo: Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с ТайванемДругие
07:55