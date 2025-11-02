Четверо погибли при ударе армии РФ по Днепропетровской области Украины

Не менее четырех человек погибли в результате удара российской армии по магазину в Самаровском районе Днепропетровской области Украины.

Как передает Report, об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

"Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет... В целом трагедия унесла четыре жизни", - написал он.

Накануне вечером, когда стало известно о чрезвычайном происшествии, сообщалось о двух погибших.