Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Четверо погибли при ударе армии РФ по Днепропетровской области Украины

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 10:28
    Четверо погибли при ударе армии РФ по Днепропетровской области Украины

    Не менее четырех человек погибли в результате удара российской армии по магазину в Самаровском районе Днепропетровской области Украины.

    Как передает Report, об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

    "Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет... В целом трагедия унесла четыре жизни", - написал он.

    Накануне вечером, когда стало известно о чрезвычайном происшествии, сообщалось о двух погибших.

    российско-украинская война атака беспилотников погибшие

    Последние новости

    10:28
    Фото

    Четверо погибли при ударе армии РФ по Днепропетровской области Украины

    Другие страны
    10:09

    Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни в АПЛ

    Футбол
    09:56

    Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме возросло до 35

    Другие страны
    09:29

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 10-го тура

    Футбол
    09:13

    Telegraph: Трамп намерен переложить расходы по поддержке Киева на Европу

    Другие страны
    08:43

    Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

    Другие
    08:22

    В Исмаиллы произошло землетрясение

    Происшествия
    08:17

    Kyodo: Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с Тайванем

    Другие
    07:55

    NASA: Объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение

    Наука и образование
    Лента новостей