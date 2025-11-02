Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2025
- 10:45
Rusiya ordusunun Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə hava hücumu zamanı azı 4 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk vilayəti Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Vladislava Qayvanenko "Telegram"da yazıb.
Raket zərbələri vilayətin Samarovski rayonundakı bir mağazaya endirilib. Ölənlərdən ikisi 11 və 14 yaşlı uşaqlardır.
Bundan əvvəl vilayətdə fövqəladə vəziyyət elan edilib.
Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutib, ölənlər var
