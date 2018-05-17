По меньшей мере три человека пострадали из-за утечки хлора в южнокорейском городе Ульсан

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Три человека пострадали в четверг в южнокорейском городе Ульсан на юго-востоке страны в результате утечки хлора на химическом заводе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представитель полиции.

Инцидент произошел на предприятии, принадлежащем компании Hanwha. По данным правоохранительных органов, отравление получили как минимум три сотрудника завода. О состоянии их здоровья и других подробностях происшествия