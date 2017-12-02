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    По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве в маркете в Нигерии

    Террористическая группировака Боко Харам взяла на себя ответственность за взрыв

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, еще 47 пострадали при взрыве в маркете в Нигерии. Как сообщает Report со ссылкой на dailystar.co.uk, взрыв произошел в одном из магазинов на севере нигерийского города Биу.

    В момент взрыва маркет был полон людьми.

    Террористическая группировака Боко Харам взяла на себя ответственность за взрыв.

    По сообщениям местных СМИ,  для подрыва использовались 3 молодые девушки. Прикрепленное на одной из них взрывное устройство не сдетонировало, и девушка была арестована полицией. 

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