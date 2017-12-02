По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве в маркете в Нигерии

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, еще 47 пострадали при взрыве в маркете в Нигерии. Как сообщает Report со ссылкой на dailystar.co.uk, взрыв произошел в одном из магазинов на севере нигерийского города Биу.

В момент взрыва маркет был полон людьми.

Террористическая группировака Боко Харам взяла на себя ответственность за взрыв.

По сообщениям местных СМИ, для подрыва использовались 3 молодые девушки. Прикрепленное на одной из них взрывное устройство не сдетонировало, и девушка была арестована полицией.