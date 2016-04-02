​По итогам саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне принято коммюнике

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Угроза ядерного терроризма является одним из главных вызовов международной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

В документе подчеркнута важность того, чтобы не допустить попадания радиоактивных материалов в руки террористов. В то же время меры по усилению ядерной безопасности не должны препятствовать праву стран на использование атомной энергии в мирных целях, подчеркнуто в коммюнике.

Саммит по ядерной безопасности проходил в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля с участием представителей нескольких десятков стран.