​По факту коррупции задержан заместитель председателя Национального банка Румынии

Бухарест. 29 июля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Национального банка Румынии Богдан Олтяну задержан по факту коррупции.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, Б.Олтяну обвиняется в том, что будучи председателем Палаты депутатов Румынии в 2006-2008 гг., получил у ныне арестованного бизнесмена Сорина Овидиу Ванту 1 млн. евро за поддержку в выборах и назначение человека по имени Ливиу Михаиу губернатором Дельты Дуная. Заместитель председателя Нацбанка Румынии признался, что встречался с бизнесменом, однако не брал у него эту сумму.

Отметим, что Б.Олтяну был задержан сотрудниками Управления борьбы с коррупцией в ночь на 28 июля, в его отношении будет избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 дней для продолжения расследования.

Напомним, что Б.Олтяну работает на должности заместителя председателя Национального банка Румынии на протяжении 7 лет.