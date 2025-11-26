Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    По Европе начал распространяться опасный супергрибок

    • 26 ноября, 2025
    • 05:06
    По Европе начал распространяться опасный супергрибок

    В странах Европы распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок Trichophyton indotineae, который уже называют "супергрибком".

    Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

    По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвида Деннинга, данный вид грибка вызывает красные зудящие высыпания. Они проявляются в основном в паху, на бедрах и ягодицах.

    В публикации утверждается, что за последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Соединенном Королевстве увеличилось почти на 500%. Грибок распространяется при прямом контакте с инфицированным, через загрязненные поверхности или половым путем.

    Деннинг выразил уверенность, что распространение грибка станет большой проблемой во всем мире.

