Avropada təhlükəli "supergöbələk" yayılmağa başlayıb
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2025
- 05:17
Avropa ölkələrində müalicəyə son dərəcə davamlı olan və artıq "supergöbələk" adlandırılan təhlükəli "Trichophyton indotineae" göbələyi yayılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Sun" məlumat yayıb.
Mançester Universitetinin yoluxucu xəstəliklər üzrə eksperti Devid Denninqin sözlərinə görə, bu növ göbələk qırmızı, qaşınan səpgilərə səbəb olur. Onlar, əsasən, qasıq nahiyəsində, budlarda və ombada özünü göstərir.
Məqalədə qeyd olunub ki, son üç ildə Böyük Britaniyada "Trichophyton indotineae" ilə yoluxma halları, demək olar, 500% artıb. Göbələk birbaşa yoluxmuş şəxslə təmasda, çirklənmiş səthlər vasitəsilə və ya cinsi yolla yayılır.
Denninq əminliyini ifadə edib ki, göbələyin yayılması bütün dünyada böyük problemə çevriləcək.
Son xəbərlər
06:39
Kəlbəcərə köç edən keçmiş məcburi köçkün: Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəmDaxili siyasət
06:24
Qahirədə Qəzzanın bərpasına dair keçirilməsi planlaşdırılan konfrans təxirə salınıbDigər ölkələr
05:34
Ceyhun Bayramov Neapolda "Napoli" - "Qarabağ" qarşılaşmasını stadiondan izləyibFutbol
05:17
Avropada təhlükəli "supergöbələk" yayılmağa başlayıbDigər ölkələr
04:52
Tramp Ukrayna ilə bağlı razılaşma üçün qəti vaxt limitinin olmadığını deyibDigər ölkələr
04:24
BMT-də yeni baş katibin seçilməsi prosesinə başlanılıbDigər ölkələr
03:47
KİV: Almaniya XİN-də struktur dəyişiklikləri ediləcəkDigər ölkələr
03:11
"Bloomberg": Uitkoff Trampa Ukrayna üzrə sülh planını necə təqdim etmək barədə Kremlə məsləhətlər veribDigər ölkələr
03:01