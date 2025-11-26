İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Avropada təhlükəli "supergöbələk" yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 05:17
    Avropada təhlükəli supergöbələk yayılmağa başlayıb

    Avropa ölkələrində müalicəyə son dərəcə davamlı olan və artıq "supergöbələk" adlandırılan təhlükəli "Trichophyton indotineae" göbələyi yayılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Sun" məlumat yayıb.

    Mançester Universitetinin yoluxucu xəstəliklər üzrə eksperti Devid Denninqin sözlərinə görə, bu növ göbələk qırmızı, qaşınan səpgilərə səbəb olur. Onlar, əsasən, qasıq nahiyəsində, budlarda və ombada özünü göstərir.

    Məqalədə qeyd olunub ki, son üç ildə Böyük Britaniyada "Trichophyton indotineae" ilə yoluxma halları, demək olar, 500% artıb. Göbələk birbaşa yoluxmuş şəxslə təmasda, çirklənmiş səthlər vasitəsilə və ya cinsi yolla yayılır.

    Denninq əminliyini ifadə edib ki, göbələyin yayılması bütün dünyada böyük problemə çevriləcək.

