    План США включает снятие санкций с РФ после завершения войны с Украиной

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 19:30
    Предлагаемый США план по завершению российско-украинской войны предусматривает также снятие санкций с РФ и приостановку расследований военных преступлений.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Президент Украины Владимир Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует рассмотреть предложенный план, разработанный при консультациях с Москвой, сообщил источник.

    По данным агентства, план включает требования к Украине о передаче части территорий в восточном Донбассе Кремлю, снятие санкций с России и приостановку расследований военных преступлений. Кроме того, Киеву придется согласиться на ограничение численности армии.

    ABŞ-nin planı Ukrayna ilə müharibədən sonra Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdə tutur

