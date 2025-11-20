План США включает снятие санкций с РФ после завершения войны с Украиной
- 20 ноября, 2025
- 19:30
Предлагаемый США план по завершению российско-украинской войны предусматривает также снятие санкций с РФ и приостановку расследований военных преступлений.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Президент Украины Владимир Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует рассмотреть предложенный план, разработанный при консультациях с Москвой, сообщил источник.
По данным агентства, план включает требования к Украине о передаче части территорий в восточном Донбассе Кремлю, снятие санкций с России и приостановку расследований военных преступлений. Кроме того, Киеву придется согласиться на ограничение численности армии.
