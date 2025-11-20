ABŞ-nin planı Ukrayna ilə müharibədən sonra Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdə tutur
Digər ölkələr
20 noyabr, 2025
- 19:34
ABŞ tərəfindən Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin həlli ilə bağlı təklif olunan plan, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvini və hərbi cinayətlərin araşdırılmasının dayandırılmasını nəzərdə tutur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbənin bildirdiyinə görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-dən Moskva ilə məsləhətləşmələr əsasında hazırlanmış planı nəzərdən keçirməsi barədə siqnallar alıb.
Agentliyin məlumatına əsasən, plan Ukraynadan Donbasın şərqindəki bəzi ərazilərin Rusiyaya verilməsini, sanksiyaların ləğvini və hərbi cinayətlərin araşdırılmasının dayandırılmasını nəzərdə tutur. Bundan əlavə, Kiyev ordunun sayının məhdudlaşdırılmasına razılıq verməli olacaq.
