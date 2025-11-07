Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Другие страны
    07 ноября, 2025
    17:09
    План по повышению безопасности Лувра сегодня вступает в силу

    Разработанный руководством Лувра генплан по повышению безопасности музея после его ограбления вступает в силу в пятницу.

    Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявила директор Лувра Лоранс де Кар.

    "С 2022 года желала, чтобы мы работали над генеральным планом по повышению безопасности... и этот план вступает в силу сегодня", - сказала она.

    Этот план, по словам де Кар, включает целый ряд работ, в частности в вопросе видеонаблюдения, которое директор назвала "слабым местом" музея. Характер работ, предусмотренных планом она не уточнила. Тем не менее, де Кар заявила, что за 2023-2025 годы по ее решению было установлено 134 дополнительных цифровых камеры наблюдения.

    Счетная палата Франции накануне выпустила отчет, в котором говорилось о том, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности.

    Глава ведомства Пьер Московиси ранее заявил о том, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после недавнего ограбления, увеличив общую сумму проекта до 1,15 млрд евро.

