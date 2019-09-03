Питавшийся 12 лет фастфудом британский юноша потерял зрение и слух

Британский юноша, который на протяжении 12 лет питался исключительно фастфудом, потерял зрение и слух из-за недостатка витаминов и минеральных веществ в организме. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Independent.

По словам специалистов, юноша из английского города Бристоль, личность которого не раскрывается, страдает ограничивающим расстройством приема пищи. Люди с таким заболеванием избегают еды с определенной текстурой, вкусом, запахом или видом. По словам матери молодого человека, которому исполнилось 19 лет, вред, нанесенный его организму такой "диетой", уже нельзя исправить.

После окончания школы ее сын пытался учиться в колледже, однако из-за проблем со зрением и слухом вынужден был отказаться от этой идеи, также рассказала женщина. Лечащий врач молодого британца доктор Дениз Атан заявил, что его пациент по-прежнему питается фастфудом, хотя теперь в его рационе появились витаминные добавки.

По словам матери больного, он пристрастился к вредной еде в возрасте семи лет. С тех пор он ограничил свое питание жареным картофелем, чипсами, сосисками, ветчиной и белым хлебом. Когда женщина пыталась предложить ему более полезные продукты, например, сандвичи с овощами или фрукты, мальчик отказывался их есть. В итоге в возрасте 14 лет британец начал терять слух, а затем и зрение из-за повреждения слуховых и зрительных нервов.