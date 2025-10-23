Пит Хегсет заявил об уничтожении катера наркотеррористов в Тихом океане
- 23 октября, 2025
- 06:58
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Тихого океана катера, использовавшегося для перевозки наркотиков.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
По словам Хегсета, американские военные 22 октября по указанию президента США Дональда Трампа нанесли удар по небольшому судну в восточной части Тихого океана. На катере перевозили наркотики члены организации, которую США считают террористической.
"Во время удара, нанесенного в международных водах, на борту находились трое мужчин из числа наркотеррористов, они были убиты. Американские военные не пострадали. Такие удары будут продолжаться", - отметил глава Пентагона.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025
The… pic.twitter.com/PEaKmakivD