    Пит Хегсет заявил об уничтожении катера наркотеррористов в Тихом океане

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 06:58
    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Тихого океана катера, использовавшегося для перевозки наркотиков.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

    По словам Хегсета, американские военные 22 октября по указанию президента США Дональда Трампа нанесли удар по небольшому судну в восточной части Тихого океана. На катере перевозили наркотики члены организации, которую США считают террористической.

    "Во время удара, нанесенного в международных водах, на борту находились трое мужчин из числа наркотеррористов, они были убиты. Американские военные не пострадали. Такие удары будут продолжаться", - отметил глава Пентагона.

    Heqset Sakit okeanda narkokartelə aid gəminin vurulduğunu açıqlayıb

