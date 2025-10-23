Heqset Sakit okeanda narkokartelə aid gəminin vurulduğunu açıqlayıb
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 07:07
Pentaqon rəhbəri Pit Heqset Sakit okeanın beynəlxalq sularında narkotik daşımaq üçün istifadə olunan gəminin Amerika qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, Heqset bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Heqsetin sözlərinə görə, Amerika hərbçiləri oktyabrın 22-də ABŞ Prezidenti Donald Trampın göstərişi ilə Sakit okeanın şərq hissəsində kiçik gəmiyə zərbə endirib. Katerdə ABŞ-nin terror təşkilatı hesab etdiyi qruplaşmanın üzvlərinin narkotik daşıdığı bildirilib.
"Beynəlxalq sularda endirilən zərbə zamanı gəminin göyərtəsində üç narkoterrorçu kişi var idi, onlar öldürüldülər. Amerika hərbçiləri xəsarət almayıb. Bu cür zərbələr davam edəcək", - Pentaqon rəhbəri qeyd edib.
Son xəbərlər
07:07
Heqset Sakit okeanda narkokartelə aid gəminin vurulduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Rubio ABŞ-nin sülh naminə Rusiya rəsmiləri ilə görüşməyə hazır olduğunu deyibDigər ölkələr
06:04
KİV: BƏƏ Prezidentinin müşaviri Uitkoff və Kuşner ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
05:38
Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək üçün uzun müddət gözlədiyini bildiribDigər ölkələr
05:09
Tramp Kolumbiya Prezidentini daha diqqətli olmağa çağırıbDigər ölkələr
04:46
Şimali Koreya iki yeni hipersəs raketini sınaqdan keçiribDigər ölkələr
04:06
Rütte: NATO Rusiya təyyarələrini yalnız təhlükə yaratdıqları halda vurmağa hazır olacaqDigər ölkələr
03:40
Çelyabinskdə zavodda baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı doqquza çatıb - YENİLƏNİBRegion
03:04