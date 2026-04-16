Пит Хегсет: Союзники США не должны всегда полагаться только на Вашингтон

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон хочет видеть инициативность стран-партнеров в вопросе разрешения кризиса в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на брифинге в Вашингтоне.

"Мы [США, - ред.] не зависим от энергоресурсов, проходящих через Ормузский пролив. А вот Азия и Европа - зависят. И большая часть остального мира тоже зависит. Поэтому их способность организовать коллективную оборону или обеспечить "очистку" [беспрепятственность морской навигации, - ред.] пролива было бы крайне полезной инициативой", - сказал он.

Хегсет отметил, что в момент наибольшей эскалации конфликта США не получили помощь от союзников по североатлантическому альянсу (НАТО).

"Мы слышим разговоры о конфликте, но когда начались боевые действия [на Ближнем Востоке, - ред.] и эти страны были нужны больше всего – их там не было. Их не было и в Ормузском проливе", - сказал он.

Министр отметил, что если союзники решат присоединиться к операции США и Израиля против Ирана уже после того, как Вашингтон выполнит основную работу, Штаты будут рады и этому. "Мы на это не рассчитываем, но было бы прекрасно, если бы это произошло", - подчеркнул он.

"Но нельзя жить в мире, где постоянно приходится полагаться на США, чтобы они выполняли всю тяжелую работу. Это послание остальному миру и нашим союзникам", - сказал он.