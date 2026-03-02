Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пит Хегсет: Не США начинали войну с Ираном, но при Трампе мы ее закончим

    02 марта, 2026
    17:18
    Соединенные штаты Америки не начинали войну против Ирана, однако администрация президента Дональда Трампа ее закончит.

    Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной военной операции в Иране.

    "Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее закончим", - сказал он.

    Он также назвал стремление Ирана создать ядерное оружие "упрямым".

    "Упрямое стремление Ирана к созданию ядерного оружия, атаки на мировые судоходные пути, растущий арсенал баллистических ракет ударных беспилотников больше не являются приемлемым [для США] риском", - сказал министр.

    Хегсет отметил, что что у Ирана был шанс заключить разумную сделку с нынешней администрацией Белого дома, но действия Тегерана были направлены на то, чтобы "тянуть время".

    "Тегеран не вел переговоры - он тянул время, чтобы пополнить запасы ракет и возобновить ядерные амбиции. Президент Трамп в такие игры не играет", - отметил Хегсет.

    При этом он подчеркнул, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

    Министр добавил, что цели участия в совместной с Израилем операции реалистичны и направлены на защиту интересов США: Мы определяем условия этой войны от начала и до конца. Наши цели реалистичны и ограничены защитой наших интересов, наших людей и наших союзников", - отметил он, подчеркнув, что это операция США против Ирана является одной из самых сложных и целенаправленных за всю историю.

