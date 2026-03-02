Пит Хегсет: Не США начинали войну с Ираном, но при Трампе мы ее закончим

Соединенные штаты Америки не начинали войну против Ирана, однако администрация президента Дональда Трампа ее закончит.

Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной военной операции в Иране.

"Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее закончим", - сказал он.

Он также назвал стремление Ирана создать ядерное оружие "упрямым".

"Упрямое стремление Ирана к созданию ядерного оружия, атаки на мировые судоходные пути, растущий арсенал баллистических ракет ударных беспилотников больше не являются приемлемым [для США] риском", - сказал министр.

Хегсет отметил, что что у Ирана был шанс заключить разумную сделку с нынешней администрацией Белого дома, но действия Тегерана были направлены на то, чтобы "тянуть время".

"Тегеран не вел переговоры - он тянул время, чтобы пополнить запасы ракет и возобновить ядерные амбиции. Президент Трамп в такие игры не играет", - отметил Хегсет.

При этом он подчеркнул, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

Министр добавил, что цели участия в совместной с Израилем операции реалистичны и направлены на защиту интересов США: Мы определяем условия этой войны от начала и до конца. Наши цели реалистичны и ограничены защитой наших интересов, наших людей и наших союзников", - отметил он, подчеркнув, что это операция США против Ирана является одной из самых сложных и целенаправленных за всю историю.