    Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВС

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 17:48
    Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВС

    Численность германских вооруженных сил впервые за много лет значительно возросла и в настоящее время составляет 184,2 тыс. действующих военнослужащих.

    Как передает Report со ссылкой на DPA, об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

    "У нас лучшие результаты по набору новобранцев с момента приостановки воинской обязанности. Кроме того, численность действующих военнослужащих достигла самого высокого уровня за последние 12 лет", - отметил он.

    По его словам, в 2026 году многие "мотивированные и деятельные мужчины и женщины выберут службу в Бундесвере – гражданскую или военную, в рамках новой военной службы или на более длительный срок".

    Эта цифра представляет собой увеличение примерно на 3 тыс. военнослужащих по состоянию на 31 декабря 2025 года. Писториус охарактеризовал рост числа военных как признак доверия, оказываемого Бундесверу.

