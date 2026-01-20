Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВС

Численность германских вооруженных сил впервые за много лет значительно возросла и в настоящее время составляет 184,2 тыс. действующих военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на DPA, об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

"У нас лучшие результаты по набору новобранцев с момента приостановки воинской обязанности. Кроме того, численность действующих военнослужащих достигла самого высокого уровня за последние 12 лет", - отметил он.

По его словам, в 2026 году многие "мотивированные и деятельные мужчины и женщины выберут службу в Бундесвере – гражданскую или военную, в рамках новой военной службы или на более длительный срок".

Эта цифра представляет собой увеличение примерно на 3 тыс. военнослужащих по состоянию на 31 декабря 2025 года. Писториус охарактеризовал рост числа военных как признак доверия, оказываемого Бундесверу.