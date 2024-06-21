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Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо

Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо Недопустимо, чтобы Франция использовала наш народ в качестве пешек.
Другие страны
21 июня 2024 г. 20:55
Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо

Недопустимо, чтобы Франция использовала наш народ в качестве пешек.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявила правозащитница, педагог, писательница Рода Арринделл из Сен-Мартена, который на протяжении многих лет страдает от французской колонизации.

По словам Арринделл, все решения в отношении сен-мартенцев принимаются в Париже, который лишил их независимости:

"Сен-Мартен - тропический остров к северо-востоку от Карибского моря, поделенный между Нидерландами и Францией. Я много лет борюсь за независимость своего народа, стараясь отстаивать права нашей страны за рубежом. Островитяне в некотором роде ассимилированы, потому что находятся под сильным давлением французского правительства. Несмотря на многогранную экономику, наш народ все еще живет под игом европейцев. Все решения в отношении нас принимаются в Париже. Система образования, качество и содержание обучения, судебная система, здравоохранение, военные и другие сферы регулируются решениями Парижа".

Правозащитница обратилась за помощью к Азербайджану в борьбе за независимость своего народа:

"Колониализм - это несправедливость. Сен-Мартен - колония, и это факт. Нынешнее фиктивное колониальное господство на острове не отвечает интересам жителей Сен-Мартена. Если мы хотим сохранить нашу свободу и наш остров для будущих поколений, мы должны возвысить свой голос сегодня, сейчас. Мы знаем, что независимость - это способ спасти Сен-Мартен, и будем продолжать бороться за это. Надеемся и верим, что Бакинская инициативная группа и Азербайджан поддержат нас".

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Версия на английском языке Writer from Sint Maarten: 'France's use of our people as pawns is unacceptable'
Версия на азербайджанском языке Sint-Martenli yazıçı: Fransanın xalqımızdan piyada kimi istifadə etməsi qəbulolunmazdır

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