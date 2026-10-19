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    Пинью: ЕК не планирует возобновлять поставки российского газа

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 17:07
    Пинью: ЕК не планирует возобновлять поставки российского газа

    У Еврокомиссии (ЕК) нет планов возобновить поставки российского газа, как к этому, по данным источников The New York Times, призывает администрация США.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сказала пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

    "Что касается нас, то мы придерживаемся своей прежней позиции. И как председатель (Еврокомиссии Урсула, - ред.) фон дер Ляйен четко заявила на прошлой неделе перед началом заседания Европейского совета, мы не будем отменять никакие санкции, пока Россия не прекратит войну. Это было сказано совершенно недвусмысленно", - заявила она.

    Ее спросили, обсуждалось ли это предложение американской администрации с европейскими официальными лицами, и исключает ли Еврокомиссия категорически возможность возврата к импорту российского газа "даже в контексте будущего мирного урегулирования".

    Пинью напомнила заключения саммита ЕС от 15-16 октября, "в которых отражена позиция о том, что Европейский совет выражает сожаление в связи с принятым ранее решением Соединенных Штатов временно снять санкции, касающиеся российского дизельного топлива".

    "Мы по-прежнему убеждены, о чем также напомнила председатель фон дер Ляйен, что именно скоординированные действия по обе стороны Атлантики в вопросе санкций могут сыграть решающую роль в прекращении этой войны", - добавила пресс-секретарь.

    Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что новое мирное предложение администрации президента США об урегулировании конфликта на Украине предполагает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах.

    Паула Пиньо Российско-украинский конфликт Поставки газа в Европу
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