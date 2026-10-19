İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Pinyo: Avropa Komissiyası Rusiya qazının tədarükünü bərpa etməyi planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:43
    Pinyo: Avropa Komissiyası Rusiya qazının tədarükünü bərpa etməyi planlaşdırmır

    Avropa Komissiyasının Rusiya qazının tədarükünü bərpa etmək planı yoxdur.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Avropa Komissiyasının (AK) mətbuat katibi Paula Pinyo deyib.

    O bildirib ki, onlar əvvəlki mövqelərində qalırlar: "Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenin ötən həftə Avropa Şurasının iclası başlamazdan əvvəl açıq şəkildə bildirdiyi kimi, Rusiya müharibəni dayandırmayana qədər biz heç bir sanksiyanı ləğv etməyəcəyik. Bu, tamamilə birmənalı şəkildə deyilib".

    "Sədr fon der Lyayenin də xatırlatdığı kimi, biz hələ də əminik ki, məhz Atlantikanın hər iki tərəfində sanksiyalar məsələsində əlaqələndirilmiş fəaliyyət bu müharibənin dayandırılmasında həlledici rol oynaya bilər", - mətbuat katibi əlavə edib.

    Daha əvvəl "The New York Times" qəzeti mənbələrə istinadən bildirmişdi ki, ABŞ Prezidenti administrasiyasının Ukraynadakı münaqişənin nizamlanması ilə bağlı yeni sülh təklifi Avropanın Rusiya qazının alışını böyük həcmdə bərpa etməsini nəzərdə tutur.

    Ursula fon der Lyayen Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Avropa İttifaqı (Aİ)
    Пинью: ЕК не планирует возобновлять поставки российского газа
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:59
    Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyir
    Region
    18:52
    Video
    BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
    Xarici siyasət
    18:43
    Foto
    TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    18:40
    Foto
    "Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Futbol
    18:38
    Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölüb
    Digər ölkələr
    18:30
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
    İnfrastruktur
    18:21
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıb
    Biznes
    18:21
    Baş Prokurorluq: Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar yayan 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib
    Daxili siyasət
    18:15
    Əraqçi ABŞ bazalarının bölgə ölkələri üçün təhdid olduğunu bildirib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti