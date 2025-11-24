Пиньо: После обсуждений в Анголе завтра состоится заседание коалиции желающих
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 15:46
Завтра в формате видеоконференции пройдут обсуждения между участниками коалиции желающих, в которую входят более 30 стран.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо.
Новость дополняется
Последние новости
16:35
Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золотоДругие страны
16:31
Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасьеДругие страны
16:30
Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 годаФинансы
16:26
Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулированиеВ регионе
16:24
Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразованияБизнес
16:23
Фото
Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в БакуРелигия
16:17
Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалогаВнешняя политика
16:00
BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языкаНаука и образование
15:55