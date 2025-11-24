Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək
- 24 noyabr, 2025
- 15:55
Sabah 30-dan çox ölkənin daxil olduğu "istəklilər koalisiyası"nın iştirakçıları arasında videokonfrans formatında müzakirələr keçiriləcək.
"Report"un Avropa bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə bu gün Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Paula Pino bildirib.
Xəbər yenilənir
