    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:55
    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah istəklilər koalisiyasının iclası keçiriləcək

    Sabah 30-dan çox ölkənin daxil olduğu "istəklilər koalisiyası"nın iştirakçıları arasında videokonfrans formatında müzakirələr keçiriləcək.

    "Report"un Avropa bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə bu gün Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Paula Pino bildirib.

    Xəbər yenilənir

    "İstəklilər Koalisiyası" Brüssel Ukrayna
    Пиньо: После обсуждений в Анголе завтра состоится заседание коалиции желающих

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

Digər ölkələr

• 24 noyabr, 2025

• 15:55

