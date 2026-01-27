Пиньо: Права нацменьшинств в Индии – в центре внимания ЕС

Европейский союз остается приверженным вопросам прав человека, в том числе и национальных меньшинств, что относится и к Индии, с которой сегодня утром был заключен целый пакет документов о сотрудничестве.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на брифинге в Брюсселе глава-пресс-службы ЕС Паула Пиньо, отвечая на вопрос об обеспокоенности союза по ситуации с правами меньшинств в Индии.

"ЕС внимательно следит за ситуацией с правами человека в Индии, как и во всех странах. Мы взаимодействуем с индийскими властями и гражданским обществом", - заявила она.

Основной платформой для обсуждения таких вопросов является Диалог ЕС–Индия по правам человека, отметила Пиньо.

По ее словам, последний раз встреча в таком формате прошла в январе 2025 года, следующая планируется в апреле-мае 2026 года.