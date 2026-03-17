    Пиньо: ЕС рассчитывает на скорейшее разблокирование кредита для Украины

    Еврокомиссия ожидает скорого прогресса по кредиту Украине на 90 млрд евро, тогда как решение по 20-му пакету антироссийских санкций ЕС пока не принято и обсуждается в Совете ЕС.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    Оба вопроса до сих пор остаются нерешенными из-за вето Венгрии, которая увязала свое согласие с восстановлением работы нефтепровода "Дружба".

    Отмечая на вопрос, как скоро может измениться позиция Венгрии после сегодняшнего объявления о планах по ремонту нефтепровода "Дружба", Пиньо отметила, что "в идеале это произойдет до заседания Европейского совета 19 марта".

    "У нас нет новостей по поводу пакета санкций. Но мы по-прежнему привержены его принятию и ведем переговоры с Советом ЕС для его одобрения. Что касается кредита, то переговоры продолжаются, и мы надеемся, что вскоре сможем увидеть определенный прогресс в этом вопросе", - сказала она.

    Пиньо не объяснила, почему решение о поддержке ремонта и восстановления нефтепровода затянулось.

    Однако она выразила понимание с первоначальной позицией Украины: "Энергетическая инфраструктура систематически и целенаправленно подвергается ударам со стороны России на протяжении последних 4 лет. Именно поэтому мы поняли первоначальную реакцию президента Зеленского, ведь, по сути, Россия разрушает, а Украина восстанавливает и это повторяется".

    Пресс-секретарь Еврокомиссии назвала наилучшим решением полный отказ от российских нефти и газа, отметив, что у ЕС для этого есть среднесрочные и долгосрочные программы.

