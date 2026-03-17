    Pinyo: Aİ Ukrayna üçün kreditin tezliklə blokdan çıxarılacağını gözləyir

    Avropa Komissiyası Ukraynaya 90 milyard avroluq kreditlə bağlı tezliklə irəliləyiş gözlədiyi halda, Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyalarının 20-ci paketi ilə bağlı qərar hələ qəbul edilməyib və Aİ Şurasında müzakirə olunur.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Paula Pinyo Brüsseldə keçirilən brifinqdə bildirib.

    Hər iki məsələ öz razılığını "Drujba" neft kəmərinin işinin bərpası ilə əlaqələndirən Macarıstanın vetosu səbəbindən hələ də həll olunmamış qalır.

    "Drujba" neft kəmərinin təmiri planları haqqında bugünkü elandan sonra Macarıstanın mövqeyinin nə dərəcədə tez dəyişə biləcəyinə dair suala münasibət bildirən P.Pinyo qeyd edib ki, "ideal halda bu, Avropa Şurasının 19 mart iclasına qədər baş verəcək".

    "Sanksiyalar paketi ilə bağlı yeniliyimiz yoxdur. Lakin biz hələ də onun qəbul edilməsinə sadiqik və təsdiqlənməsi üçün Aİ Şurası ilə danışıqlar aparırıq. Kreditə gəldikdə isə, danışıqlar davam edir və ümid edirik ki, tezliklə bu məsələdə müəyyən irəliləyiş görə biləcəyik", - o deyib.

    Paula Pinyo Drujba neft kəməri Avropa İttifaqı
    Пиньо: ЕС рассчитывает на скорейшее разблокирование кредита для Украины
    Pinho: EU expects loan to Ukraine to be unblocked as soon as possible

