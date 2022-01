Пилота вытащили из упавшего самолета за секунды до столкновения с поездом

В Лос-Анджелесе полицейские вытащили пилота самолета, упавшего на железнодорожные пути, за несколько секунд до столкновения с пассажирским поездом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, видео инцидента опубликовал в Twitter журналист CBS Дэвид Беньо.

На кадрах, снятых нагрудной камерой полицейского, показано, как раненого мужчину вытаскивают из самолета. Менее чем через пять секунд поезд таранит воздушное судно.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проявленный героизм.