О нас

Пилот ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу весом 900 кг у судна береговой охраны

Пилот ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу весом 900 кг у судна береговой охраны Пилот истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня по ошибке сбросил авиабомбу рядом с кораблем береговой охраны острова.
Другие страны
16 августа 2023 г. 07:02
Пилот ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу весом 900 кг у судна береговой охраны

Пилот истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня по ошибке сбросил авиабомбу рядом с кораблем береговой охраны острова.

Как передает Report, об этом сообщил начальник штаба ВВС республики генерал-лейтенант Цао Цзиньпин.

Инцидент произошел днем 9 августа, уточнил генерал. Самолет, по его словам, выполнял учебный полет со стрельбами и не попал в заданную цель. Борт сбросил авиабомбу MK-84 весом 2000 фунтов (около 907 кг) на расстоянии нескольких морских миль от судна. Боеприпас упал в воду недалеко от военной базы Цзюпэн к югу от острова.

Судно береговой охраны получило ущерб, когда его достигла ударная волна. При этом о пострадавших не сообщалось. Однако Taipei Times со ссылкой на сообщения сотрудников службы береговой охраны в социальных сетях пишет, что несколько членов экипажа, находившихся в тот день на судне, обратились за медицинской помощью.

15 августа, почти через неделю после инцидента, в округе Пиндун, где он произошел, взорвалась ракета. Взрыв также произошел во время учений. Цао Цзиньпинь уточнил, что это ракета американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, она взорвалась прежде, чем поразила цель. О пострадавших Цао не сообщал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvanda “F-16” pilotu səhvən mühafizə gəmisinin yaxınlığına 900 kq-lıq bomba atıb

Другие новости из категории

Бывший помощник госсекретаря США: Мир больше не однополярный  
Бывший помощник госсекретаря США: Мир больше не однополярный  
16 августа 2023 г. 07:50
Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста
Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста
16 августа 2023 г. 07:37
Байден намерен отправиться на Гавайи при первой возможности
Байден намерен отправиться на Гавайи при первой возможности
16 августа 2023 г. 06:05
США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
16 августа 2023 г. 05:07
В ООН поддержали ECOWAS в разрешении конфликта в Нигере
В ООН поддержали ECOWAS в разрешении конфликта в Нигере
16 августа 2023 г. 03:39
Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов
Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов
16 августа 2023 г. 03:05
Число погибших в результате столкновений в Триполи возросло до 27
Число погибших в результате столкновений в Триполи возросло до 27
16 августа 2023 г. 02:40
Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение
Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение
16 августа 2023 г. 02:12
Нью-Йорк переживает миграционный кризис
ФотоНью-Йорк переживает миграционный кризис
16 августа 2023 г. 00:32
Блинкен призвал Конгресс выделить Украине 24 млрд долларов
Блинкен призвал Конгресс выделить Украине 24 млрд долларов
15 августа 2023 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi